Mit dabei am „AUTOSERVICE“-Messestand sind auch Bundesgremium und Landesgremium Wien Fahrzeughandel Fachausschuss Ersatzteilhandel, verbinden den Vorsitzenden Komm.Rat Mag. Ing. Bernhard Dworak und „AUTOSERVICE“- und „firmenwagen“-Chefredakteur Andreas Übelbacher doch eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, die sich einmal mehr in einem gemeinsamen „AutoZum“-Messeauftritt widerspiegelt. Hinzu gesellt sich mit Charme und Kompetenz Mag. Karin Tober, die langjährige stellvertretende Chefredakteurin von „firmenwagen“.

Im Zeichen von Networking in angenehmer Atmosphäre gibt es am Messestand der traditionsreichen After Sales Fachzeitschrift auch Erfrischungen und Snacks sowie eine Weinverkostung mit unserem langjährigen Messewein-Lieferanten, dem Weingut Pfaffl aus Stetten in Niederösterreich und seinen mehrfach prämierten Weißweinen und erstmals ist auch das Weingut Wenzel-Kast aus Gols vertreten.



Somit Auto stehen lassen und mit Branchenkollegen bei einem Glas Wein fachsimpeln und geschäftliche Kontakte vertiefen oder neue abschließen, oder einfach die vielen Eindrücke vom Messerundgang wirken lassen und sich ein wenig erholen, das alles ist am „AUTOSERVICE“-Messestand möglich.

Immerhin 200 Aussteller aus 13 Ländern präsentieren im Messezentrum Salzburg ihre neuesten und bewährten Produkte und Dienstleistungen im Zeichen der professionellen Aftersales-Betreuung. Besucherprognosen waren dem Messeveranstalter RX nicht zu entlocken, findet die AutoZum doch erstmals nicht im Jänner, sondern zu Sommerbeginn statt. Schwer einzuschätzen, wie diese doch einschneidende Veränderung potenzielle Messebesucher/innen aufnehmen. „AUTOSERVICE“ hat aber von Anfang an nicht gezögert, bei der traditionsreichen AutoZum auch in der heißen Jahreszeit dabei zu sein und freut sich auf Ihren Besuch in Halle 1, Stand-Nr. 0421.