Ein deutliches Plus gab es bei den Pkw mit alternativen Antrieben. Hier stieg die Zahl der Zulassungen um 39,6 Prozent auf 58.276 Pkw. Der Anteil der Pkw mit alternativen Antrieben an allen neu zugelassenen Pkw stieg damit auf 46 Prozent. Benziner hatten einen Anteil von 34 Prozent, ihre Zahl stieg im ersten Halbjahr nur um 0,8 Prozent auf 43.136. Darüber hinaus wurden 25.278 Pkw mit Dieselantrieb zugelassen, der Anteil lag bei 20 Prozent.

Bei den Marken lag Volkswagen mit 18.637 Pkw an der Spitze, gefolgt von Skoda (12.428), Audi (8.755), BMW (8.606) und Seat (7.113).

Ein deutliches Plus gab es auch bei den Nutzfahrzeugen. So gab es mehr Neuzulassungen bei Sattelzugmaschinen (plus 40,1 Prozent), Lastkraftwagen der Klasse N1 (plus 29,2 Prozent), Lkw der Klasse N3 (plus 19,7 Prozent) und Lkw der Klasse N2 (plus 7,7 Prozent). Bei den land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen gingen die Neuzulassungen dagegen um 5,8 Prozent zurück.

(APA/red.)