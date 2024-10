Der Hersteller versorgt Marktteilnehmer mit Wasserkühlern, Ölkühlern, Ladeluftkühlern, Klimakondensatoren und -kompressoren für alle Antriebsarten in Erstausrüsterqualität. Um die Logistikprozesse und das Wachstum in Europa weiter zu beschleunigen, hat das Unternehmen im Juli 2024 ein neues Zentrallager in der Nähe von Danzig in Betrieb genommen.

„Das neue Lager ist ein wichtiger Baustein unserer ,easy-to-deal-with´ Strategie und sichert die Lieferfähigkeit in Europa – nicht erst seit der Corona-Krise ein wichtiges Argument für den Großhandel“, erläutert Frank Hürter, Managing Director der Reach Europe GmbH. „Ein führendes Datenangebot macht es den Händlern leicht, die richtigen Kühlprodukte zu finden. Unserer Status als TecDoc Premium Datenlieferant unterstreicht die hohe Datenqualität“.

In den nächsten Wochen wird Reach passend dazu seinen neuen, komplett überarbeiteten Produktkatalog sowie einen aktualisierten Web-Auftritt präsentieren, und auch Österreich wird, wie Frank Hürter betont, beliefert.