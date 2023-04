Die Renault Group und Verkor, ein französischer Hersteller von kohlenstoffarmen Batterien, haben eine langfristige Partnerschaft für die Lieferung von Batterien für Elektrofahrzeuge geschlossen. Verkor wird die Renault Group mit einer Batteriekapazität von 12 GWh pro Jahr versorgen. Die Batterien sollen in den oberen Produktsegmenten der Marke zum Einsatz kommen, beginnend mit dem vollelektrischen Alpine C-Crossover GT, der ab 2025 in Dieppe hergestellt werden soll.

"Die Renault Group bestätigt ihr Vertrauen in Verkor und seine innovative, leistungsstarke und kohlenstoffarme Technologie. Durch die Handelspartnerschaft sichern wir uns die langfristige Versorgung mit Elektrobatterien und können eine bessere Rückverfolgbarkeit der Elemente gewährleisten, aus denen sie bestehen", sagt François Provost, Renault Group Chief Purchasing, Partnerships and Public Affairs Officer.

Die Produktion der kohlenstoffarmen Batterien wird in der künftigen Gigafactory in Dünkirchen erfolgen. Die Renault Group ist seit Juni 2021 an Verkor beteiligt.

"Das Vertrauen, das uns die Renault Group seit Beginn unserer Partnerschaft entgegengebracht hat, wird nun konkretisiert. Dies ist ein weiterer Beweis für die Attraktivität und Glaubwürdigkeit unseres Projekts. Die Herstellung von Batterien in Europa und die Kontrolle der Wertschöpfungskette sind von grundlegender Bedeutung für die Energiewende", so Benoit Lemaignan, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Verkor.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Seitdem haben die Partner die technische Qualität des Produkts, seine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und den Industrialisierungsprozess vom Verkor Innovationszentrum in Grenoble bis hin zum Bau der Gigafactory abgestimmt. Diese soll ab 2025 in Betrieb gehen soll.