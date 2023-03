Gemeinsam mit den deutschen Partnerclubs GTÜ und ACE hat man bei einem intensiven Test acht günstige Sommerreifen in der Dimension 195/55 R16 ausprobiert. Diese Reifen werden besonders oft bei Kleinwagen, verwendet, die gerade in Österreich ziemlich beliebt sind. Somit hat sich eine durchaus verallgemeinerbare und breite Datenbasis ergeben. Das Testergebnis ist durchwachsen: Man sprach dreimal ein „empfehlenswert“ aus, zwei Sommerreifen fallen diesmal durch. So richtig gut war keiner der Kandidaten.



Im Rennen waren



Kleber Dynaxer HP4

Uniroyal Rainsport5

Falken Ziex ZE310 Exorun

Fulda Ecocontrol HP2

Matador MP47 Hectorra 3

Milestone Green Sport

Tristar Ecopower 4

Barum Bravuris 5HM