Sumitomo Rubber Industries (SRI), die Muttergesellschaft von Falken, ist der Global Data Service Organisation for Tyres and Automotive Components (GDSO) beigetreten. Die GDSO ist eine internationale Organisation, die an der Standardisierung von Reifendaten arbeitet und Lösungen für den Datenaustausch definiert. Einige der wichtigsten Akteure der Reifenindustrie arbeiten gemeinsam an der Etablierung eines Systems für individuelle Reifenidentifikation und -verwaltung, um den Datenaustausch zu erleichtern, beginnend mit Lkw- und Busreifen.

Als Mitglied wird SRI die Entwicklung vorantreiben und sich dabei an den geltenden Industriestandards orientieren. Ein von der GDSO eingeführter Tire Information Service ermöglicht die Übertragung von Reifendaten. Über das Engagement mit der GDSO hinaus wird SRI eine eigene Datenbank aufbauen, die es Nutzern ermöglichen soll, mithilfe von RFID-Technologie auf Daten von SRI hergestellten und vertriebenen Reifen zuzugreifen. RFID ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die Radiowellen zur individuellen Identifizierung anstelle von Strichcodes oder QR-Codes verwendet.

„Wir hoffen, die RFID-Technologie in Zukunft für eine umfassende Analyse von Reifendaten nutzen zu können, die wir im Rahmen unserer Lösungen anbieten werden und dadurch einen größeren Mehrwert für unsere Kunden schaffen werden“, sagte Bernd Löwenhaupt, SRI Managing Director.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Bei Reifen können RFID-Systeme zur individuellen Identifizierung und Verwaltung eingesetzt werden, um beispielsweise eine Rückverfolgbarkeit zu erreichen. Diese Technologie erleichtert die Qualitätskontrolle, die Beantwortung von Kundenreklamationen und die Identifizierung von Produktfälschungen. Darüber hinaus hat diese Technologie das Potenzial, zu einer höheren betrieblichen Effizienz und Sicherheit beizutragen, indem sie die Lagerverwaltung und die Überprüfung von Reifen bei der Herstellung, Montage und Wartung vereinfacht.