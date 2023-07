"Falken - 40 Years of Performance" lautet das Motto im Jubiläumsjahr. Die vergangenen Jahre waren Anlass für eine Geburtstagsfeier. Falken Tyre Europe fühlt sich dem Standort Offenbach, an dem sich das Unternehmen 1988 niedergelassen hat, besonders verbunden. So begrüßte Tomohiko Masuta als Senior Executive Manager, CEO und Managing Director der Falken Tyre Europe GmbH in seiner Eröffnungsrede besonders Dr. Felix Schwenke, den Oberbürgermeister von Offenbach und Gastredner der Feierlichkeiten.

"Die Aufgabe für Falken als UHP-Reifenhersteller der Muttergesellschaft Sumitomo definierte sich über den hohen Kundennutzen", erklärt Markus Bögner, Managing Director und Präsident von Falken Tyre Europe GmbH. "Auch nach 40 Jahren mit spannenden Entwicklungen bei der Reifentechnik, in der Kraftfahrzeug-Entwicklung und darüber hinaus gelten uneingeschränkt unsere Prinzipien von Hochleistung und außergewöhnlicher Qualität über alle unserer Produkte."

Bei allen Erfolgen auf internationaler Ebene weiß man bei der Falken Tyre Europe GmbH, dass all dies ohne die richtigen Mitarbeiter nicht möglich gewesen wäre. Aus anfänglich drei Mitarbeitern in Offenbach sind mittlerweile 225 geworden, die mit großem Engagement für den Erfolg arbeiten.

"Unseren Erfolg verdanken wir unseren Mitarbeitern. Besonders beeindruckt hat mich, wie sie die Herausforderungen der letzten Jahre, etwa den Brexit oder Covid, gemeistert haben", betonte Markus Bögner.

Als fünftgrößter Reifenhersteller der Welt legt Sumitomo neben praktischen Produkteigenschaften großen Wert auf Nachhaltigkeit. Falken produziert bereits seit 2008 Reifen, die zu 97 Prozent aus nicht-fossilen Materialien bestehen. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, bis zum Jahr 2050 langlebige Reifen vollständig aus nachhaltigen Materialien herzustellen.