Hankook baut sein Engagement im Motorsport mit einer weiteren Kooperation aus. Ab dieser Saison ist der Hersteller exklusiver Reifenpartner der FIA Junior European Rally Championship. Die Meisterschaft für junge Rallyefahrerinnen und -fahrer wird im Rahmen der FIA European Rally Championship (ERC) ausgetragen. Auf den leistungsstarken Fahrzeugen mit Frontantrieb und rund 210 PS dürfen ab der kommenden Saison unter anderem Hankook High-End-Rallyereifen zum Einsatz kommen.

Die FIA Junior ERC wurde 2014 als Nachwuchsplattform ins Leben gerufen, auf der sich junge Fahrer weiterentwickeln und Erfahrungen sammeln können. Im Rahmen der Junior ERC werden sechs Etappen ausgetragen.

Start ist am 20. und 21. Mai in Polen, das Finale findet am 07. und 08. Oktober in Ungarn statt. Auf die jungen Piloten bis 27 Jahre warten unter anderem schnelle Prüfungen in Polen und Lettland sowie anspruchsvolle Wertungskilometer auf Asphalt in Italien und Tschechien. Als Preis winkt dem Sieger ein Start in der nächsten Saison in der FIA Junior World Rally Championship.

„Mit dieser neuen Kooperation gehen wir konsequent unseren Weg weiter, den Nachwuchs in allen Motorsportbereichen zu unterstützen. Die FIA ERC ist die stärkste Rallye-Serie in Europa, zahlreiche Stars sind aus ihr hervorgegangen. In ihrem Rahmen bietet die FIA Junior ERC jungen Piloten die einmalige Chance, sich auf höchstem Niveau und unter professionellen Bedingungen zu beweisen“, so Manfred Sandbichler, Hankook Motorsport Direktor Europa.

Die FIA European Rally Championship wurde 1953 ins Leben gerufen und ist damit die älteste noch ausgetragene Rallye-Serie der Welt. Viele namhafte Fahrerinnen und Fahrer haben diese starke Meisterschaft als Sprungbrett in die Rallye-Weltmeisterschaft genutzt. Prominentes Beispiel aus Deutschland ist Walter Röhrl, der 1974 Europameister und 1982 Weltmeister wurde. In dieser Saison stehen acht Wertungsläufe in acht europäischen Ländern auf dem Tourplan der ERC.