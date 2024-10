Der 18-Loch PAR 72 Championship-Course ist durch permanentes Windaufkommen, viele Wasserflächen und dichte Roughs gekennzeichnet. Jeden Mittwoch lud Reifen Ritz zum Handicap-relevanten Weekly auf die mittlerweile 35-jährige Golfanlage nach Donnerskirchen.



"In Donnerskirchen zu spielen ist durch die unterschiedlichen Roughs immer eine Herausforderung, dennoch bietet es sowohl Anfängern als auch Profis genug Abwechslung. Das macht es für mich so spannend", erklärt Geschäftsführer Leszkovich, der als Partner bereits auf die vierte gemeinsame Turnierserie zurückblickt. Er freue sich, dass so viele Spielerinnen und Spieler am wöchentlichen Reifen Ritz Turnier teilnehmen.

