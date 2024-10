„Als stolzer Partner der Pannonia Historic und selbst begeisterter Oldtimer Fan, freuen wir uns besonders auch beim 20. Jubiläum dabei sein zu können. Mit dem Mittagessen in unserer Reifen Ritz Filiale in Eisenstadt, ist auch die Landeshauptstadt in die abwechslungsreiche Strecke durch unsere schöne Region eingebunden", wird Geschäftsführer Christoph Leszkovich in der Meldung zitiert.



Als besondere Highlights, vor allem für Zuseherinnen und Zuseher, werden die Sonderprüfungen in Mönchhof, Halbturn und der neuen Reifen Ritz Filiale in Neusiedl/See, die Präsentationsfahrt durch Mattersburg sowie die Mittagsrast in Eisenstadt beschrieben. Oldtimerfans und Automobilbegeisterte hatten an den diversen Stopps bei freiem Eintritt die Möglichkeit, sich die historischen Fahrzeuge genauer anzusehen.