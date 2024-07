Der Markenwert bezeichnet den Barwert der Erträge, die speziell mit der Reputation einer Marke verbunden sind. Die Markenbewertungsmethode von Brand Finance ermittelt jedes Jahr den aktuellen „wahren“ Wert. Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie Aktienanalysten Unternehmensbewertungen erstellen. Der Wert dient als Vergleichsmaßstab für die Stärken, Risiken und Potenziale einer Marke im Verhältnis zu denen der Wettbewerber. Dabei orientiert er sich an der Methodik von Kreditratings.



Als international anerkanntes Beratungsunternehmen stellt Brand Finance jedes Jahr über 6.000 Marken in mehr als 41 Märkten weltweit auf den Prüfstand und veröffentlicht rund 100 Rankings und Reports. Darüber hinaus bewertet Brand Finance die relative Stärke von Marken anhand einer ausgewogenen Scorecard von Kennzahlen, die Marketinginvestitionen, Stakeholder-Equity und Unternehmensleistung bewerten. Die Bewertung des Stakeholder-Equity durch Brand Finance entspricht der ISO-Norm 20671 und basiert auf Original-Marktforschungsdaten von über 150.000 Befragten in 41 Ländern und 31 Branchen.