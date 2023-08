Laut einer Studie der RWTH Aachen und der Unternehmensberatung PwC wird der Aufbau eines Batterierecyclings in der EU bis 2035 rund 9 Milliarden Euro kosten, könnte sich aber lohnen.

Nach einer längeren Durststrecke werde die Wiederverwertung der Akkus von E-Autos in Europa "schon vor 2035 ein rentables und nachhaltiges Geschäft sein", sagte PwC-Branchenexperte Jörn Neuhausen. "Recyceltes Material könnte im Jahr 2035 bis zu 30 Prozent des Bedarfs an Lithium, Nickel und Kobalt in der Batteriezellenproduktion ausmachen", so Neuhausen weiter.