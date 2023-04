Als VFT-Mitglied wird Dworak natürlich auch stets aufmerksam die weitere Entwicklung des von ihm jahrzehntelang in einer Kooperation mit AUTOSERVICE geprägten Verbandes der freien Kfz-Teilefachhändler, VFT, verfolgen und er freut sich, wie schon in den Jahren zuvor als Vorsitzender des Fachausschusses im Bundesgremium alle Themen rund um den Kfz-Teilevertrieb in Österreich zu behandeln. Freilich in einer breiten Basis innerhalb der WKÖ stets Anliegen aller in der Branche verankerten Kfz-Betriebe berücksichtigend.

>>> Stephanie Ernst neue Obfrau im Landesgremium Fahrzeughandel der WKW.

Sie schätzen unsere Arbeit? Dann abonnieren Sie doch unseren kostenfreien Newsletter.