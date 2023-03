Branchenvertreter der KFZ-Wirtschaft der Wirtschaftskammer, angeführt von Josef Nußbaumer, Obmann des Salzburger Landesgremiums Fahrzeughandel und Walter Aigner, Innungsmeister der Salzburger Kfz-Techniker, touren wieder durchs gesamte Land, um bei den Bezirksstammtischen die Kfz-Betriebe aus erster Hand über aktuelle Projekte, Initiativen und Entwicklungen der Branche zu informieren.

Im Jahr 2023 steht die Automobilbranche vor einigen Herausforderungen wie dem Strukturwandel hin zu neuen Vertriebsformen, Bewältigung der Energiekosten oder einem deutlich spürbaren Arbeitskräftemangel. Dennoch blickt der Handel zuversichtlich ins neue Jahr und freut sich darauf, nach dreijähriger Pause wieder die gesamte Palette an Antriebsformen und Modellen vieler Marken präsentieren zu können, insbesondere im Rahmen der kommenden Automesse Ende März im Messezentrum Salzburg.

„Durch die bevorstehenden Änderungen zum bisher bekannten KFZ-Vertrieb, ist es besonders wichtig hier den Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und zudem auf unsere breit angelegten Unterstützungsmöglichkeiten hinzuweisen“, sagt Josef Roider, Obmann-Stellvertreter des Salzburger Landesgremiums Fahrzeughandel.

Thematisch widmete sich die Innung der Fahrzeugtechniker vor allem dem umfassenden Aus- und Weiterbildungsangebot in allen Berufssparten, neuen Erhebungen zu Lohnnebenkosten- und Stundensatzkalkulationen sowie verpflichtenden Änderungen bei der § 57a Pickerlüberprüfung.

„Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind wir sehr stolz darauf, dass im Rahmen der Aus- und Weiterbildung sowohl die Zusammenarbeit innerhalb der Innung als auch das Einvernehmen mit der Landesberufsschule mit Direktorin Alexandra Haitzmann hervorragend funktioniert. Im September dieses Jahres finden auch die Staatsmeisterschaften der KFZ-TechnikerInnen und der KarosseriebautechnikerInnen in der Landesberufsschule in Salzburg statt“, so Innungsmeister Walter Aigner.

Ein Bezirksstammtisch fand nach dem Auftakt im Lungau (Tamsweg) kürzlich auch im Flachgau im Gasthof „Drei Eichen“ in Eugendorf statt. Weitere KFZ-Stammtische sind im Tennengau (Bad Vigaun), Pinzgau (Maishofen) und Pongau (St. Johann) geplant.