Durch Einlesen dieses QR-Codes kann jede Person kostenlos eine elektronische Version des Gutachtens abrufen. Für Konsumenten bringt das Vorteile. „Der QR-Code am §57a-Gutachten bringt insbesondere Sicherheit beim Gebrauchtwagenkauf. So kann die Echtheit des Gutachtens ganz leicht überprüft werden“, erklärt ÖAMTC-Techniker Andrej Prosenc. Gleichzeitig wird eine neue Prüfposition eingeführt. Das seit 2018 in allen Fahrzeugen vorgeschriebene bordeigene eCall-System muss im Rahmen der §57a-Begutachtung überprüft werden.