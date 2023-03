Einen Lichtblick stellt hingegen aktuell das Geschäft mit Gebrauchtwagen dar. Es gibt eine starke Nachfrage und gute Verkäufe. Parallel dazu werden aber auch Leasingverträge verlängert und verstärkt Reparaturen für den Weiterbetrieb von älteren Fahrzeugen in Auftrag gegeben, womit Fahrzeuge länger auf der Straße bleiben, die dann dem Handel fehlen. „Die Händler haben allerdings darauf reagiert, wissen relativ genau, wann Gebrauchtwagen hineinkommen und haben dann gleich mehrere potenzielle Käufer in der Hinterhand. Durch die erhöhte Nachfrage sind auch die Preise gestiegen“, erklärt Klaus Edelsbrunner. Ein professionelles Gebrauchtwagen-Management zahlt sich also aus – ein Umstand, von dem auch Verkäufer profitieren. Diese spüren aktuell die Liefersituation bei den Neuwagen besonders: „Mit jedem Monat, in dem es Lieferverzögerungen gibt, wird es für Betriebe schwieriger, gute Verkäufer im Unternehmen zu halten.“ Unterstützung gebe es wenig, mit Kurzarbeit ließen sich kurzfristige Effekte abfedern. Dass gute Verkäufer gerade in der Krise ein wichtiger Hebel sind, versteht sich von selbst: „Kunden brauchen umfassende Beratung, gerade zu Zeiten, in denen viele Fahrzeuge nicht oder nur mit langen Fristen lieferbar sind. Da ist es Aufgabe des Verkäufers, Möglichkeiten und Varianten anzubieten, um die Mobilität des Kunden zu erhalten“, stellt Österreichs oberster Fahrzeughandelsvertreter klar.