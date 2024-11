Ewald-Marco Münzer, Geschäftsführer der Münzer Bioindustrie GmbH, wurde bei der jüngsten Generalversammlung der European Waste-based & Advanced Biofuels Association (EWABA) in Brüssel für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren als Präsident wiedergewählt. Damit setzt der österreichische Entrepreneur of the Year 2023 sein Engagement fort.



„In einer Zeit, in der die europäische Biokraftstoffbranche in erheblichem Maße zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beiträgt, ist es umso wichtiger, unsere Stimme auf EU-Ebene und in der globalen Arena klar zu artikulieren“, so Münzer. „Die Nachfrage nach nachhaltigen Biokraftstoffen ist heute größer denn je. Die EU hat den Wert unseres Sektors mittlerweile erkannt, und wir müssen als Vorreiter bei der Einführung fortschrittlicher und abfallbasierter Biokraftstoffe eine noch stärkere Rolle übernehmen.“