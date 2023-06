Rechtzeitig zu Beginn der Urlaubssaison bietet das Online-Service auch die Möglichkeit, eine internationale Versicherungskarte zu beantragen. Der in Österreich als "Grüne Karte" bekannte Nachweis bestätigt, dass ein Fahrzeug ordnungsgemäß versichert ist. Auch wenn das Kennzeichen innerhalb Europas für diese Zwecke in der Regel ausreicht, kann es in der Praxis dennoch hilfreich sein, bei eventuellen Pannen eine Karte dabei zu haben.



→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Da die neue Funktion in das Kundenportal der Donau integriert ist, kann man gleichzeitig eine Schadensmeldung abgeben oder weitere Services wie Ersatzwagen, Innenreinigung oder Hol- und Bringservice anfordern.