Konkret geht es um die Beweislastumkehr im kürzlich beschlossenen Gewährleistungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz (GRUG). Denn bei Anwendung des Verbrauchergewährleistungsgesetzes (VGG) erhöht sich der Zeitraum für die Beweislastumkehr im Rahmen der Gewährleistung von sechs auf zwölf Monate. Konkret heißt das, dass beim Verkauf eines Fahrzeugs der Händler nun bis zu einem Zeitraum von einem Jahr nachweisen muss, dass ein Mangel nicht bereits zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Kaufvertrags bestanden hat. Dieser Umstand spielt der Garantieleistungsbranche naturgemäß in die Hände. „Der Händler ist also mehr als gut beraten, beim Verkauf eines Fahrzeugs gleich eine Garantie – zwölf oder 24 Monate – mitzuverkaufen, um sich die Mühen der Beweislastumkehr in einem möglichen Gewährleistungsfall zu ersparen“, betont Michael Erb. Bei den Zeiträumen gleicht sich die Beweislastumkehr im Gewährleistungsfall somit der kürzesten Laufzeit einer Garantielösung an: „Eine Garantie wird zum Gesetz“, umschreibt der Real-Garant-Verantwortliche diesen Umstand.