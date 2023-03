In zwanzig Jahren hat Texa mehr als 60.000 Diagnosegeräte produziert – und es wird gefeiert. Alles begann im Jahr 2002 anlässlich der Transpotec in Verona, der Messe für Transport- und Logistikdienstleistungen, mit der allerersten Präsentation an Fachpublikum und der Diagnose eines Nutzfahrzeug-Bremssystems. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen waren ein erster Indikator für das große Potenzial des Nutzfahrzeugmarktes. Von diesem Moment an entschied sich Texa dafür, den eingeschlagenen Weg strukturiert fortzusetzen und ein neues Entwicklungsprojekt ins Leben zu rufen.

Mit der ersten Texa-Lösung konnte der Anwender nur die vom Steuergerät angezeigten Fehler interpretieren, aber mit den weiteren Entwicklungen war er bereits in der Lage, immer fortschrittlichere Funktionen wie die Neuprogrammierung auszuführen. Die Software wächst stetig im Laufe der Zeit weiter und hat heute eine Abdeckung von über 200 Marken erreicht. Hervorzuheben ist auch die Integration benutzerfreundlicher grafischer Lösungen wie Dashboards, die es ermöglichen, die technischen Parameter der Fahrzeuge in Echtzeit zu studieren.

Zusammen mit den Diagnosewerkzeugen begann Texa auch mit der Entwicklung eines Schulungspakets für Anwender und eines Call-Center- Service, um kontinuierliche Unterstützung zu bieten. Dienstleistungen, die so erfolgreich waren, dass sie im Laufe der Jahre auch für Wettbewerber zu einem Muss geworden sind und die noch heute einen der Vorteile des Truck-Angebots von Texa darstellen.