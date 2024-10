Im täglichen Arbeitsalltag werden Fahrzeughersteller und Werkstätten mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. Das Produktangebot von AVL DiTEST liefert dafür perfekt abgestimmte Geräte für jedes Bedürfnis: Die Abgasmessgeräte der MDS Reihe sorgen dank schneller und unkomplizierter Messung für eine präzise Abgasanalyse an Benzin- und Dieselfahrzeugen. Mit dem AVL DiTEST Counter kann auch die Partikelanzahlmessung gemäß neuer AU-Gesetzgebung präzise durchgeführt werden. AVL DiTEST bietet die geeigneten Prüfwerkzeuge für elektrisch angetriebene Fahrzeuge, damit Diagnose und Wartung in den Werkstätten im Bereich der E-Mobility unter Anleitung sicher und gemäß länderspezifischer Normen durchführt werden können.



Auch bei den Klimaservicegeräten steht die Zukunftssicherheit im Vordergrund. Die intelligente Technik der Geräte erleichtern den Klimaservice an Fahrzeugen mit den Kältemitteln R134a, R1234yf und CO2 Klimaanlagen. Für Mehrmarkendiagnose sorgen die Diagnosesysteme. Sie wurden für den Werkstatteinsatz entwickelt und überzeugen unter anderem durch eine umfangreiche Datenbank an Fahrzeuginformationen.