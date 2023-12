Matthew Wright, Director of Information Insights and OEM Relations bei Alldata, wurde in den Vorstand der European Automotive Data Publishers Association (ADPA), dem Verband Unabhängiger Automobildatenanbieter, gewählt.



"Es erfüllt mich mit großem Stolz, in den Vorstand der ADPA gewählt worden zu sein. Als Mitglied dieses Verbandes vertrete ich eine bedeutende Gruppe von Datenanbietern, deren essenzielle Beiträge maßgeblich zur Wettbewerbsfähigkeit und Professionalisierung des Dienstleistungs- und Reparatursektors in ganz Europa beitragen", sagt Mathew Wright.



Hauptziel des Verbandes ist es, einen fairen Zugang zu technischen Fahrzeuginformationen zu gewährleisten und ein wettbewerbsfähiges Umfeld für unabhängige Datenanbieter wie Alldata Europe zu schaffen.