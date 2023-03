Mit einem Umsatzzuwachs von 5% erzielten die Auto Teile Partner, Österreichs Einkaufsgemeinschaft von gegenwärtig 13 Kfz-Teilehändlern mit 22 Standorten, 2021 einen Umsatz von 6,8 Millionen Euro. Gut entwickelt hat sich auch das Kfz-Werkstättennetzwerk Profi Service Partner, dass in diesem Jahr um einen auf 36 Betriebe stieg. Für den September ist wieder ein Profi Service Partner Tagung, diesmal in der Steiermark, geplant.



Zur Jahrestagung nach Neuhofen an der Ybbs kamen 16 Lieferanten, darunter auch der neue Kooperationspartner Panther Batterien, und von beiden Seiten wurden die gute Stimmung nach pandemiebedingter Pause und die konstruktiven Gespräche betont. Bei der Generalversammlung kam es auch zur Wahl eines neuen Aufsichtsrats. Vorsitzender ist Michael Freudenschuß, sein Stellvertreter Michael Feuerle, ebenfalls im Aufsichtsrat sind "ATP-Granden" Erwin Leitner und Roland Dworak.



Die ATP möchte mit ihren Partnern übrigens auch verstärkt spezielles Branchen-Know-how hervorstreichen. "Die jüngste Entwicklung mit anhaltenden Neuwagenlieferproblemen sorgt für eine Belebung des Werkstattgeschäfts, wovon sicher auch Kfz-Teilehändler profitieren, sodass wir auch in diesem Jahr wieder mit einem ATP Umsatzzuwachs rechnen. Doch der Wettbewerb wird schärfer und deshalb ist es uns ein Anliegen, Know-how und Kompetenz unserer Mitglieder noch stärker hervorzuheben. Viele verfügen über spezielle Fertigkeiten und Kompetenz in Nischen, die es nun zu bedienen gilt, damit wir uns von Marktteilnehmern noch besser abheben und unsere Einzigartigkeit als tatkräftige österreichische Kfz-Teile-Händler in einer traditionsreichen und erfolgreichen Kooperation effizient betonen können", betont ATP-Vorstand Alexandra Schmutzer.