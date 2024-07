In einer Produktinformation gab der Fahrzeugteile-Spezialist Herth+Buss Auskunft über seinen Fakra-Stecker bzw. das Fakra-Reparaturset, das die Reparatur von Daten- und Antennenleitungen einfach und schnell ermöglichen soll.

Häufig werden Daten- und Antennenleitungen beschädigt, zum Beispiel wenn das Radio gestohlen wird und die Leitungen durchtrennt werden, informiert der Hersteller. Damit die defekte Antennenleitung möglichst schnell ausgetauscht werden kann, muss zunächst festgestellt werden, was für das jeweilige Fahrzeug infrage kommt.

Meist sind in Fahrzeugen unterschiedliche Fakra-Gehäuse eingesetzt sind (weiblich und/oder männlich) oder es gibt gar kein Fakra-Gehäuse in Form eines Gegensteckers. Deshalb und damit die Fakra-Gehäuse universal eingesetzt werden können, bietet Herth+Buss auch die neutrale Z-kodierte Variante an.

Laut Hersteller haben die Stecker zudem drei unterschiedlich lange Antennenkabel, die der Werkstatt zum Beispiel die Verbindung des Radios mit der Antenne vereinfachen sollen. So können auch unterschiedliche Einsatzbereiche abgedeckt werden.