Lieferengpässe und lange Lieferzeiten waren für Unternehmen im Jahr 2021 eine Herausforderung und hätten auch AVL DiTest beschäftigt: "Etablierte Rituale, die schnelles entschlossenes Handeln ermöglichen, und gegenseitiges Vertrauen sind in Ausnahmesituationen besonders wichtig", führte Gerald Lackner, AVL DiTest-Geschäftsführer, als Grund für den Erfolg trotz Krise an. Das Unternehmen installierte ein crossfunktionales Fokusteam, in dem der Beschaffungsprozess unter Einbeziehung aller Disziplinen gesteuert wurde. Darauf basierend seien rasches und wirkungsvolles Handeln möglich gewesen. Hinzu komme: "Lösungen rund um die Elektromobilität bleiben ein wichtiger Faktor für den Erfolg."



Umsatztreiber war somit die Elektromobilität, wo sich deutliche Zuwächse abzeichnen würden, hieß es in der Aussendung. "Im Vergleich zum Jahr 2020 wurde mit Lösungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge im vergangenen Jahr doppelt so viel Umsatz erwirtschaftet." Zu den Kunden zählt etwa der Volkswagen-Konzern. AVL DiTest entwickelt aber auch unter anderem Lösungen zur Messung der Anzahl von Rußpartikeln im Abgas, damit Prüforganisationen und Kfz-Werkstätten etwa für strengere Gesetzgebungen gerüstet sind. Man behalte sowohl alternative Antriebstechniken als auch die klassische Abgasmesstechnik im Blick, so Lackner.



AVL DiTest ist Teil der AVL-Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt gemeinsam mit den internationalen Tochtergesellschaften 331 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit zwei eigenen, akkreditierten Kalibrierlaboren und anderen Entwicklungen gilt das österreichisch-deutsche Kfz-Diagnose- und Messtechnik-Unternehmen laut eigenen Angaben als technologischer Vorreiter. Die Forschungs- und Entwicklungsquote liegt bei 14 Prozent. Prüforganisationen wie Dekra oder TÜV sowie Automobilhersteller, darunter VW, BMW, Jaguar Land Rover, PSA, der Daimler-Konzern und der österreichische Motorradhersteller KTM, beziehen Produkte aus Graz und der Niederlassung in Cadolzburg in Deutschland. E-Mobility, Kfz-Diagnose, Messtechnik, Klimaservice und Abgasuntersuchung sind die bedeutenden Geschäftsfelder von AVL DiTest. (apa/red)