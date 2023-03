Axalta Refinish unterstützte das International Bodyshop Industry Symposium (IBIS) Global Summit 2022 als einer der Platinum Partner. Die Veranstaltung fand vom 15. bis 17. Juni 2022 in Monaco statt. Man zeigte die Fast-Cure-Low-Energy-Technologie, die hier dank ihrer energiesparenden Eigenschaften eine wichtige Rolle spielte. Darüber hinaus wurden sowohl Innovationen im Bereich der Elektrofahrzeugreparatur als auch Drivus, Axaltas Marke für Unternehmensdienstleistungen, vorgestellt. Das Unternehmen präsentierte zudem mit Daisy Wheel 3.0 den ersten vollautomatischen Farbtonmischprozess der Reparaturlackbranche.



Die Fast-Cure-Low-Energy-Technologie basiert auf Axaltas patentierter Technologie. Diese verkürzt die Prozesszeiten und senkt die Energiekosten für den Betrieb einer Kombi-Spritzkabine um etwa 75 Prozent, basierend auf einer typischen 30-minütigen Trocknung bei 60 °C. Es ist das einzige Reparaturlacksystem, das bei niedrigeren Trocknungstemperaturen bzw. bei 20 °C an der Luft getrocknet werden kann und dennoch die Produktivität herkömmlicher Systeme aufweist. Diese Energiesparmöglichkeiten sind für Lackierwerkstätten in der gesamten Region äußerst attraktiv.