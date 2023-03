Unter den Automobilherstellern geht die Entwicklung deutlich in Richtung E-Mobilität. Dennoch stellen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren weiter einen beträchtlichen Anteil am Gesamtmarkt dar. In Anbetracht einer durchschnittlichen Fahrzeugnutzungsdauer von zehn bis 15 Jahren werden diese auch künftig einen erheblichen Anteil am Nachrüstmarkt ausmachen. Im Segment der Fern-Lkws bestehen ebenfalls derzeit keine Alternativen zum Verbrennungsmotor. Hier sieht die Banner Gruppe auch in Zukunft große Wachstumsmöglichkeiten für Starter- und Versorgerbatterien.