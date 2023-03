Alcar wird die aktuellsten Aluminium -und Stahlräder sowie alle Neuheiten aus dem Bereich RDKS und E-Commerce-Lösungen präsentieren. Im Segment Aluminiumräder werden die aktuellen Frühlingsdesigns der Marken AEZ und Dotz gezeigt. Als Premiere zeigen wir die neuesten Winterdesigns 2022/23 der Marken AEZ & Dezent. Anbindungsmöglichkeiten von Kleinwagen (4-Loch) bis zu SUVs. Für Fahrzeuge aus dem Segment der Elektromobilität werden wir ein spezielles Design präsentieren. Alcar hat zudem einen neuen Sensor für Nutzfahrzeuge aller Art (Lkw, Busse, Anhänger) entwickelt.

Der universell einsetzbare Sensor Alcar Sensor HD (Heavy Duty) zeichnet sich durch eine einfache Montage auf Felgengrößen von 17,5 bis 24,5 Zoll aus und ist für jedes beliebige Fahrzeugmodell frei programmierbar. Die perfekte Lösung für Werkstätten und Flottenmanager. Alles ist mit einem Sensor abzudecken. Für die Programmierung des Sensors bietet Alcar ein Nutzfahrzeug-Upgrade für das bestehende Alcar Tech600-Gerät an. Dieses ermöglicht das Programmieren oder auch das Erstellen eines OE-Klons des bestehenden Sensors. Gemeinsam ist das somit die Aftermarket All-In-One-Lösung von Alcar für Nutzfahrzeuge.

Zudem bietet Alcar mit dem Alcar Sensor BLE ab sofort einen Aftermarket-RDK-Sensor für das Model 3 und das Model Y von Tesla an. Der Alcar Sensor BLE (Bluetooth-Low-Energy-Technologie) kommuniziert via Bluetooth mit der Steuerelektronik des jeweiligen Tesla-Fahrzeugs. Die neuen Alcar BLE-Sensoren werden ab sofort europaweit für Kfz-Fachwerkstätten verfügbar sein. Der Alcar Sensor BLE funktioniert 100 Prozent identisch zum Tesla OE-Sensor und benötigt keine Programmierung. Wie beim OE-Sensor, lernt das System die Sensoren durch das Fahren innerhalb der ersten Minuten automatisch an. Ein RDKS-Gerät zum Programmieren oder Anlernen wird somit für die Inbetriebnahme der Sensoren nicht benötigt.