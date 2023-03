An seinem Firmensitz in Braunau am Inn hat Berner Österreich ein neues vollautomatisches Hochregallager in Betrieb genommen. Dadurch hat sich die Logistikkapazität des Standorts um rund 1.000 m2 Nutzfläche und 5.500 zusätzliche Paletten-Stellplätze erhöht. „Somit können nun nahezu doppelt so viele Paletten pro Stunde ein- und ausgelagert werden“, betont Berner Österreich Geschäftsführer Wolfgang Sageder, der auf die Nutzung des Zentrallagers auch für den osteuropäischen Markt hinweist.