Das Familienunternehmen Birner blickt auf eine über 90-jährige Firmengeschichte zurück und ist mit 26 Filialen in allen Bundesländern in Österreich vertreten und beschäftigt 560 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Birner unterhält ein Zentrallager mit 600.000 Artikeln und kann seine Logistik künftig mit den Waren- und Logistikdienstleistungen der Carat-Gruppe ergänzen. Als Carat-Gesellschafter wird Birner Zugriff auf die beiden Lagerstandorte der Unternehmensgruppe haben – auf das ad-Cargo-Zentrallager in Castrop-Rauxel und auf den neuen Logistikstandort ad-Cargo-Regionallager Süd in Nürnberg, der Anfang 2023 an den Start gehen wird.



Birner und Carat sind mehr als nur Teilelieferanten für Werkstatt und Handel: Beide Unternehmen sind bereits seit Jahren Mitglied in der europäischen Dachorganisation ADI (Autodistribution International) und haben eine identische Lieferantenstruktur und die gleichen Werkstattkonzepte. Neben der Lieferung von Ersatzteilen bieten sowohl Carat als auch Birner Händlern und Werkstätten eine breite Palette von kaufmännischer und technischer Unterstützung, Vermarktungs- sowie Werkstattkonzepte und Schulungen an.



„Wir freuen uns sehr, dass wir künftig gemeinsam mit der Firma Birner in Österreich sowie in Deutschland den Markt gestalten und den mittelständischen Teilehandel stärken werden“, sagt Christian Gabler, Geschäftsführer der Carat-Unternehmensgruppe. „Aufgrund unserer sehr ähnlichen Strukturen und Zielsetzungen werden wir viele Synergien in den Bereichen Einkauf, Marketing und IT realisieren können.“ Als größte Herausforderung der kommenden Jahre sehen die beiden Unternehmen unter anderem die Digitalisierung der Werkstattprozesse zur Zukunftssicherung freier Werkstätten. In der künftigen Zusammenarbeit werden sich aufgrund der Gemeinsamkeiten zahlreiche Synergien ergeben. So wird die Carat Eigenmarke COREXX in Österreich eingeführt werden und das Sortiment von Birner ergänzen.