"Als erster Experte und Berater rund um Starter- und Bordnetzbatterien sowie Anbieter eines umfassenden Zubehörangebotes sind wir aus der modernen Mobilität nicht wegzudenken“, betont Andreas Bawart, kaufmännischer Geschäftsführer der Banner Gruppe. Davon überzeugen können sich die Besucherinnen und Besucher der Automechanika 2024 am traditionellen österreichischen Alm-Messestand von Banner in Halle 4.1, Stand D51.

Wie das Unternehmen in einer Pressemeldung bekannt gab, sind Blei-Säure-Batterien unverzichtbar für die Bordnetzversorgung moderner E-Fahrzeuge. Die Vielzahl an Steuergeräten, die in Elektro- und Hybridfahrzeugen verbaut ist, stelle hohe Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Akkus. Häufig würden demnach 12V-Blei-Säure-Bordnetzbatterien zum Einsatz kommen und als Stützbatterien für die Stabilität und Verfügbarkeit des Bordnetzes sorgen. Banner erklärt, dass die 12V-Batterie als Puffer dient, um funktionale Sicherheitsaspekte zu gewährleisten und macht auf das eigene Produkt – die Banner Running Bull AGM Batterien – aufmerksam.