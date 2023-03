Derzeit erweitert Bosch die Diagnosesoftware Esitronic 2.0 Online durch die Integration von Original-Schaltplänen der Fahrzeughersteller um weitere wichtige Inhalte. Der freien Werkstatt stehen damit in der gewohnten Esitronic-Umgebung dieselben Detailinformationen zur Verfügung wie einer Markenvertragswerkstatt. Die meist kostenpflichtige Datenabfrage auf den unterschiedlichen Herstellerportalen kann durch diese Integration in die Esitronic entfallen. Mit der Integration hat Bosch bereits im August begonnen und die Datenbank an abrufbaren Original-Schaltplänen seither kontinuierlich erweitert. Aktuell wird die Übernahme weiterer Schaltpläne u.a. von Modellen der Marken Ford, VW, BMW, Mercedes-Benz, Renault und weiterer in die Esitronic vorbereitet. Die neuen Daten werden Esitronic-Nutzern automatisch über die regelmäßigen Updates verfügbar gemacht und sind in der bereits bestehenden Lizenz enthalten.



Die Original-Herstellerschaltpläne werden dabei nicht einfach 1:1 übernommen, sondern überarbeitet, angepasst und in die gewohnte Umgebung der Diagnosesoftware integriert. So werden etwa Komponentenbezeichnungen in die bekannte Bosch-Terminologie überführt und über die verschiedenen Marken hinweg vereinheitlicht. Esitronic-Nutzer müssen sich deshalb beim Wechsel von einem zum anderen Fabrikat nicht neu orientieren. Auch werden die aus der Esitronic gewohnten Verknüpfungen oder spezifische Funktionen (z.B. Mouse-Over) in die Schaltpläne übertragen. So kann der Nutzer beispielsweise aus dem Schaltplan direkt in die Lagebeschreibung, die Ein- und Ausbauanleitung für die einzelnen Fahrzeugkomponenten oder auch in Fehlersuchanleitungen wechseln. Dabei bleibt die Detailtiefe der Hersteller-Schaltpläne dank des originalen Layouts erhalten.



Bei der Integration der Original-Schaltpläne in die Esitronic nutzt Bosch ein modernes Verfahren zur Automatisierung der Datenproduktion. Da die Bereitstellung der Daten auf Basis einer aktuellen EU-Verordnung erfolgt und sich auf den EU-Wirtschaftsraum bezieht, kann es außerhalb der EU zu Länderbeschränkungen durch die Hersteller bei der Integration der Herstellerinformationen in die Esitronic kommen.

➔ Ihnen gefällt dieser Artikel? Dann melden Sie sich doch gleich hier kostenlos an für unseren Newsletter!