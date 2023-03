Die fortschrittliche Lösung stellt eine längere Laufleistung sicher und ermöglicht deutlich geringere Fahrzeugbetriebskosten. Mit dieser Innovation wird eine bessere Verschleißfestigkeit der Bremsscheiben erzielt, die eine Verdreifachung der Lebensdauererwartung ermöglichen.

Damit werden die Wartungskosten optimiert, die insbesondere für Gewerbetreibende und Fahrer entscheidend sind. Bei ihnen spielt eine längere Laufleistung ihrer Fahrzeuge so zum Beispiel bei leichten Nutzfahrzeugen und Flottenfahrzeugen, eine wichtige Rolle.



Die Greenance-Kits sind Teil der neuen Produktreihe Brembo Beyond, die eine der vier Ersatzteillinien des Unternehmens darstellt. Dieses Sortiment richtet sich an die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete, neue Mobilitätsgeneration, die mit diesem Neuzugang eine wichtige Erweiterung erfährt. Die Brembo Greenance-Produkte werden im zweiten Quartal 2023 als Kit (Scheiben und Beläge) im Aftermarket erhältlich sein.