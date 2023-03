Der Aufsichtsrat der Continental AG hat heute in einer außerordentlichen Sitzung der einvernehmlichen Beendigung der Vorstandsbestellung von Finanzvorstand Wolfgang Schäfer (62), bislang zuständig für für Group Finance and Controlling, Group Information Technology sowie Group Compliance, Law and Intellectual Property, mit sofortiger Wirkung zugestimmt. Nikolai Setzer, Vorsitzender des Vorstands, wird die Ressorts von Schäfer innerhalb des Vorstands übernehmen. Bis zur Regelung der Nachfolge wird Katja Dürrfeld, derzeit Leiterin Finance, Controlling und IT für das Geschäftsfeld ContiTech, kommissarisch die Leitung dieser Bereiche unterhalb der Vorstandsebene übernehmen und in dieser Funktion an Setzer berichten.

Die personelle Veränderung steht im Zusammenhang mit den bereits bekannten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover zur Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren und Defiziten bei der andauernden Aufklärung bei Continental. „Den vorliegenden Sachverhalt klären wir konsequent und vollumfänglich auf und kooperieren rückhaltlos mit der Staatsanwaltschaft Hannover. Gemäß unserer Null-Toleranz-Philosophie gehen wir jedem Verdacht nach", sagt Professor Wolfgang Reitzle, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Continental am Mittwoch nach der Aufsichtsratssitzung.

"Integrität ist fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur und verankert in unserem weltweit und für alle Continental-Gesellschaften gültigen Verhaltenskodex. Denn wir gewinnen mit fairen Mitteln", ergänzte Setzer und fügte hinzu: "Wir werden die Ressorts Group Compliance und Group Law and Intellectual Property mit sofortiger Wirkung meiner direkten Verantwortung unterstellen und unterhalb der Vorstandsebene neu besetzen." Wolfgang Schäfer wurde am 1. Januar 2010 zum Continental-Finanzvorstand bestellt. Das Mandat war zuletzt im März 2019 bis Dezember 2024 verlängert worden. 1959 in Hagen geboren, absolvierte der studierte Betriebswirt erste berufliche Stationen in der Beratung sowie im Bereich Finanzen und Controlling. Seit 1995 arbeitete Schäfer als Finanzvorstand für verschiedene Unternehmen, bevor er 2010 seine Tätigkeit bei Continental aufnahm.