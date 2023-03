„Angesichts der rasanten Marktveränderungen stehen Lackier- und Karosseriefachbetriebe vor immensen Herausforderungen. Damit sie weiterhin wirtschaftlich und profitabel sein können, benötigen sie Know-how, das weit über die herkömmlichen technischen wie betriebswirtschaftlichen Fertigkeiten hinausgeht. Dieses wollen wir unseren Partnerbetrieben zur Verfügung stellen und halten neben bewährten Angeboten auch ein Bündel an Neuheiten bereit. Entscheidend dabei ist, welche aktuellen Anforderungen der Markt an die Betriebe stellt und welche Bedürfnisse sich daraus für die Mitarbeiter ergeben,“ betont Daniel Kapeller, Vertriebsleiter AkzoNobel Vehicle Refinishes (VR) Österreich.



Mit dem Acoat Selected-Programm 2022 sollen die Zukunfts- bzw. Wettbewerbsfähigkeit der AkzoNobel-Partnerbetrieben gestärkt werden. Neu im Angebot ist beispielsweise ein zweitägiger Workshop zum „Annahmetraining im Karosserie- und Lackierbetrieb“, das Seminar „Unternehmensstrategie“ für die zukunftsorientierte Ausrichtung des Betriebs inklusive Nachfolgeregelung, und die beiden Seminare „Umsetzungskompetenz stärken, Widerstände überwinden“ sowie „Informationsflut bewältigen“. Weitere Highlights auch für den gezielten Austausch der Partner untereinander sind die Management-Konferenz in München und die Studienreise nach Holland. Abgerundet wird das Programm von weiteren Top-Angeboten wie dem Seminar „Service-Qualität, Kunden verstehen und mit Persönlichkeit gewinnen und begeistern“, dem auf drei Jahre angelegten Ausbildungs-College, das den betrieblichen Ausbildungsplan ergänzen soll, sowie dem Tagesseminar „Ihr Weg zu attraktiven Arbeitgeber“, um nicht zuletzt dem Fachkräftemangel entgegenzutreten.