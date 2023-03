Trotz aller Herausforderungen und Mühen innerhalb der Branche, drängten im vergangenen Jahr zehn neue, schlagkräftige Player in die Liste der 100 größten globalen Zulieferer, und verdrängten angestammte Traditionsunternehmen. Gleichzeitig haben sich die zehn größten Zulieferer der Branche schneller erholt, haben den Abstand zu ihren direkten Verfolgern weiter erhöht und schneller Eigenkapital aufgebaut – für den nächsten Wachstumssprung.

"Die Ziele sind transparent, der Zeithorizont fixiert: Selten war der regulatorische Rahmen in Europa so klar, was Investitionen rund um Elektromobilität fördert", sagt Henning Rennert, Studienautor und Partner bei Strategy& Deutschland. "Auf dem Weg zu 'Fit for 55' und CO2-Neutralität eröffnen sich Zulieferern mit Software, Ladeinfrastruktur und Batterierecycling neue Wachstumsfelder. Die Transformation hat in diesen Bereichen gerade erst begonnen – strategischer Mut ist jetzt das Gebot der Stunde."