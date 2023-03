Mit MIXITTM können Werkstätten auf über zwei Millionen Farbtöne und Varianten unmittelbar zugreifen. Die globale Online-Datenbank von AkzoNobel, die täglich erweitert und in Echtzeit synchronisiert wird, stellt alle vorhandenen Farbton- und Mischrezepturen sofort zur Verfügung. Der Anwender erhält mittels intelligenter Such- und Filterfunktionen schnelle und präzise Ergebnisse und ist stets auf dem neuesten Stand. Zur präzisen Farbabstimmung lässt sich MIXITTM an das Farbtonmessgerät AutomatchicTM Vision sowie an die Farbmischwaagen des Betriebs anbinden. Sobald der jeweilige Farbton digital vermessen wurde, gleicht MIXITTM die Messdaten mit der Farbtondatenbank ab und liefert die optimale Mischrezeptur. Daraufhin kann der Lackierer den Reparaturauftrag material- und zeitsparend ausführen und sich zusätzlich auf eine genaue Farbtonübereinstimmung verlassen.