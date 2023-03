„Mixit“ liegt nun als cloudbasiertes System vor. Die Farbtonsuche erfolgt dadurch noch schneller, einfacher und genauer. Werkstätten können auf über zwei Millionen Farbtöne und Varianten unmittelbar zugreifen. Die globale Online-Datenbank von AkzoNobel, die täglich erweitert und in Echtzeit synchronisiert wird, stellt alle vorhandenen Farbton- und Mischrezepturen sofort zur Verfügung. Der Anwender erhält mittels intelligenter Such- und Filterfunktionen schnelle und präzise Ergebnisse und ist stets auf dem neuesten Stand.



„Mit der neuen ‚Mixit‘-Version gewinnen Lackierer und Betriebsinhaber alle Vorteile einer cloudbasierten Lösung. Sie ist schnell und einfach zu bedienen. Darüber hinaus bietet sie ohne aufwendige Softwareinstallationen oder Updates direkten Zugriff auf die gesamte Farbton-Datenbank von AkzoNobel. Dadurch kann der User alle relevanten Daten immer und überall abrufen – sei es auf dem PC, Tablet oder Smartphone. Dem mobilen Arbeiten steht damit nichts mehr im Weg. Zudem gewinnt der Anwender ein hohes Maß an Sicherheit, weil alle relevanten Daten in der Cloud gespeichert sind“, erklärt Manuel Winkler, Technischer Trainer und Schulungsleiter AkzoNobel Österreich.



Zur präzisen Farbabstimmung lässt sich „Mixit“ an das Farbtonmessgerät Automatchic Vision sowie an die Farbmischwaagen des Betriebs anbinden. Sobald der jeweilige Farbton digital vermessen wurde, gleicht „Mixit“ die Messdaten mit der Farbtondatenbank ab und liefert die optimale Mischrezeptur. Daraufhin kann der Lackierer den Reparaturauftrag material- und zeitsparend ausführen und sich zusätzlich auf eine genaue Farbtonübereinstimmung verlassen.