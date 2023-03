Syrox : Einfaches System, aber die Qualität überzeugt auf ganzer Linie

Im Jahr 1997 hat Josef Kitting den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, zunächst mit einer Servicestation und angeschlossenem Reifenhandel und ab 2000 als Full-Service-Betrieb, der in Rohrbach an der Lafnitz in der Oststeiermark von der Kfz- über die Karosseriebautechnik bis hin zur Lackierung alle Bereiche rund um das Fahrzeug abdeckt. Hatte er in der Vergangenheit unterschiedliche Lackmarken im Einsatz, so setzt er seit rund zweieinhalb Jahren auf das kompakte Wasserbasislacksystem Syrox von Axalta.