Ernst Prost ist am 1. Oktober 1990 gemeinsam mit dem nunmehrigen Alleingeschäftsführer Günter Hiermaier von einem Autopflegemittelhersteller zu Liqui Moly gewechselt. Er begann als Leiter Marketing und Vertrieb, Günter Hiermaier als Verkaufsleiter Fachhandel Deutschland. „Vor über 30 Jahren war er mein Lehrling. Uns gab es nur im Zweierpack“, erinnert sich Ernst Prost. Der in weiterer Folge das Unternehmen gehörig um- und ausbaute: Standen 1990 noch 15 Millionen Euro Umsatz und 118 Beschäftige zu Buche, waren es 2021 bereits 733 Millionen Euro und 1.008 Beschäftigte.



Bis 1998 kaufte Ernst Prost schrittweise Unternehmensanteile von der Gründerfamilie und wurde geschäftsführender Gesellschafter. 2017 verkaufte er seine Anteile an die Würth-Gruppe, blieb allerdings angestellter Geschäftsführer. Gearbeitet hat Ernst Prost immer gerne, nun freut er sich auf den Ruhestand: „Es waren harte, aber erfüllende Jahre. Arbeit ist mein Lebenselixier und Liqui Moly mein Lebenswerk. Das weiß ich bei meinem Freund Günter Hiermaier und dessen Team in besten Händen.“