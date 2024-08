Hinzu kommt, dass auch mit der Einführung von Fahrerassistenzsystemen (advanced driver assistance systems, ADAS) und autonomen Fahrfunktionen durch die Automobilhersteller 12-V-Zusatzbatterien immer wichtiger werden, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit zu jedem Zeitpunkt und in jedem Elektrofahrzeug zu gewährleisten.

12-V-Blei-Säure-Batterien gibt es in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Technologien, insbesondere als

AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) oder

(Absorbent Glass Mat) oder EFB-Batterien (Enhanced Flooded Batteries)

Die AGM- und EFB-Batterien von Exide werden weltweit für die Erstausrüstung der Fahrzeuge verwendet und sind für 70 Prozent der europäischen Automarken die erste Wahl. Darüber hinaus war Exide das erste Unternehmen, das AGM-Batterien für Start-Stopp-Fahrzeuge eingeführt hat. AGM-Batterien bieten eine hohe Lebensdauer und Leistungsbeständigkeit. Sie sind so konstruiert und gebaut, dass sie kontinuierlichen Batterieentladungen und -aufladungen standhalten, was sie zur idealen Batterie nicht nur für Start-Stopp-Anwendungen, sondern auch für Zusatzsysteme in allen xEVs macht.