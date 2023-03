Wo bei anderen gängigen Lösungen meist Zapfen zum Einsatz kommen, setzt Face Spline auf eine Verzahnung an der Stirnseite des Gelenks. Durch die breitere Fläche können bis zu 50 Prozent höhere Drehmomente übertragen werden, zudem macht die Frontfixierung mit nur einer Schraube die Montage so einfach wie nie. Das überzeugt auch Premium-Automobilhersteller: Die BMW Group beispielsweise setzt die Face-Spline-Technologie in den xDrive-Fahrzeugen ein und spart damit spürbar Gewicht im Antriebsstrang.