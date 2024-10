Darüber hinaus verfügt die neue Version der FAG Repair Insert Unit laut Schaeffler erstmals über eine innovative, patentierte Dichtungskappe aus Polyamid-Kunststoff. Besaß die Radlagereinheit bislang eine herkömmliche Zweilippendichtung, die konstruktionsbedingt Reibung verursachte, so ist die neue Dichtungskappe kontaktfrei auf dem Außenlager montiert. Gegenüber dem früheren Dichtungsdesign soll sich die Reibung damit deutlich reduzieren, der Energiebedarf soll um bis zu 38 Watt pro Radnabe sinken. "Der Dieselverbrauch sinkt – und mit ihm die Betriebskosten und der CO2-Ausstoß der Flotte", hebt Schaeffler in der Aussendung die Vorteile für Flottenbetreiberinnen und Flottenbetreiber hervor.



„Radlager unterliegen einem natürlichen Verschleiß und müssen beim ersten Anzeichen eines Defekts getauscht werden – dann muss es im Nutzfahrzeugbereich schnell gehen, jede Minute Stillstand kostet Geld“, so Samuel Braun, Vice President Commercial Vehicles bei Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions. „Mit unserer neuen FAG Repair Insert Unit stellen wir Handel und Werkstatt eine Lösung bereit, die lange Wartungsintervalle und Einsatzzeiten ebenso sicherstellt wie eine effiziente Reparatur in Erstausrüsterqualität. Und nicht zuletzt leisten wir einen Beitrag zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs.“



Die neue FAG Repair Insert Unit ist laut Hersteller mit der vorherigen Version und der früheren FAG Insert Unit kompatibel und ersetze beide im Servicefall problemlos. Erhältlich sind zunächst acht Teilenummern für unterschiedliche Fahrzeuganwendungen unter anderem der Hersteller DAF, Ford, SAF, Schmitz Cargobull, VDL und Volvo.