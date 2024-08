Die Lackierung erwies sich nicht weniger herausfordernd als die Arbeiten an Karosserie und Chassis, erläutert Figl: „Die Neulackierung sollte sich an den Farbtönen orientieren, mit denen die aktuelle Tournee ‚Dreifach Zauberhaft – die Las Vegas Show‘ beworben und auf der Bühne ins Licht gesetzt wird." Wie erwartet, stellte sich schnell heraus, dass die nach den Tournee-Prospekten in der Lackiererei gemischten Lila- und Violetttöne der Metallic- Lackierung erst nach mehrfacher Anpassung auch im Scheinwerferlicht den geplanten Farbeffekt erzielten.

„Schlussendlich konnten wir unsere beiden magischen Kunden mit einem hervorragenden Ergebnis überzeugen, das ihr Publikum begeistert“, freut sich Figl über den erfolgreichen Abschluss dieses nicht alltäglichen Auftrags.