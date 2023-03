In den letzten drei Jahren wurden mehr als 30 Millionen Euro in die Standortentwicklung in Leonding investiert. "Optimierung auftragsbezogener Produktion, zukunftssichere Planungs- und Logistikkapazitäten und vor allem die Digitalisierung und permanente Verbesserung unserer Prozesse standen und stehen dabei im Vordergrund“, erklärt Thomas Bawart. Besonders interessant für die Banner Belegschaft waren dabei Neuheiten zu den Investitionsplänen betreffend Neugestaltung des Firmengebäudes und ebenso Informationen zum Baufortschritt der Photovoltaikanlage in Leonding.