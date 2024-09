Driving Transformation lautete der Claim der diesjährigen Automechanika. Deutlich spürbar wurde dies überall auf der Messe: in zukunftsweisenden Vorträgen zu Schlüsselthemen wie digitale Transformation, nachhaltige Mobilität und Künstliche Intelligenz, in praxisnahen Weiterbildungsworkshops, in der Sonderschau „Werkstatt der Zukunft“ und in lebendigen Diskussionspanels – denn noch nie wurden auf der Automechanika so viele innovative Technologien vorgestellt wie 2024.



Ein besonderer Schwerpunkt der diesjährigen Automechanika lag auf nachhaltigen Technologien, Produkten und Lösungen. Auf der Bühne im neuen Sustainability Court in der Halle 5.0 fanden viele Vorträge zu den Themen Remanufacturing und Strategien der Kreislaufwirtschaft statt.



Erstmals gab es mit der „Ambition“ in der Halle 3.1. ein speziell für die Gen Z gestaltetes Areal mit spannenden Impulsvorträgen, Panels und Live-Acts, um den Nachwuchs für Autoberufe zu begeistern. Hintergrund ist der bekannte Fachkräftemangel der Automotive-Branche, hier sind neue Konzepte gefragt, an junge Menschen heranzutreten.