Durch die Anwendung dieses Berechnungsmodells können 100 Prozent der fossilen Ressourcen durch erneuerbare Ressourcen ersetzt werden. "Eco Balance ist dazu da, die Umweltbelastung zu revolutionieren und gleichzeitig die Effizienz zu verbessern", sagt Dr. Rahel Reichmann, Global Sustainability Manager Refinish Coatings.

"Wir bei Glasurit glauben an unsere Kunden und an ihren nachhaltigen Erfolg, indem wir sie beim Einsatz von Eco Balance Produkten unterstützen. Diese Produkte ermöglichen unseren Kunden schnellere Prozesse, weniger Materialverbrauch und damit eine höhere Effizienz bei gleichzeitiger Reduzierung der CO2-Emissionen. Darüber hinaus erhalten unsere Kunden die Premium-Qualität, die sie von Glasurit kennen und erwarten. Außerdem haben sie die Möglichkeit, ihren CO2-Fußabdruck und ihre Umweltbelastung nachweislich zu reduzieren, ohne dabei an Qualität zu verlieren."