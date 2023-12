Das sogenannte 'Zwischenglühen' der Glühkerzen wird immer wichtiger. Darunter versteht man, dass Glühkerzen im laufenden Motorbetrieb von der Motorsteuerung zugeschaltet werden können. Eine Maßnahme, um den generell steigenden Anforderungen zur Reduzierung der Partikel- und Stickoxid-Emissionen zu entsprechen. "Um die immer strengeren Vorgaben zu erfüllen, setzen die Autohersteller auf Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasrückführung", so Oliver Posati. Der DPF allerdings verfügt nur über eine begrenzte Aufnahmekapazität und muss regelmäßig regeneriert werden. Dazu wird der DPF für rund zehn Minuten auf über 600 °C aufgeheizt. Das Zwischenglühen der Glühkerzen bei weit über 1.000 °C unterstützt diesen Prozess.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Darüber hinaus ist es wichtig, den Brennraum bei Bergabfahrten vor einem Abkühlen zu schützen. "In Schubphasen sinkt die Abgastemperatur. Bei erneutem Gas geben stößt der Motor dann in den ersten Takten zu viele Abgase und Ruß aus. Diesem Mehrausstoß wird durch das Aktivieren der Glühkerzen in den Schubphasen entgegengewirkt. Das AGR-Ventil dagegen neigt in einigen Fahrzeugen bei niedrigen Abgastemperaturen zu Verkokung. Um die Abgastemperatur nicht unter ein kritisches Level absinken zu lassen, aktiviert die Motorsteuerung je nach Lastsituation des Fahrzeugs die Glühkerzen", erklärt Oliver Posati. Gleiches geschieht übrigens, um ein schnelles Wiederanspringen möglich zu machen, wenn das Start-Stopp-System den Motor an der Ampel bei niedrigen Temperaturen deaktiviert.