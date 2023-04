Niterra, der Spezialist für Zündung und Fahrzeugelektronik, führt die Marke NTK als eigenständige Marke in TecDoc ein. Damit werden die Produkte der Marken NGK Ignition Parts und NTK Vehicle Electronics in TecDoc entkoppelt und zwei separate TecDoc-Markenschlüssel eingeführt. Die Einführung einer eigenen Marke für NTK Vehicle Electronics in TecDoc ist laut Niterra ein logischer Schritt, da sich das Produktsortiment von dem der NGK Ignition Parts unterscheidet.

"NTK Vehicle Electronics bietet unseren Kunden ein umfassendes Angebot, das den gesamten Bedarf an Sensorik abdeckt. Deshalb hat sie einen eigenen Bereich auf TecDoc verdient. Da die Zukunft unseres Unternehmens auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, wird unsere Fahrzeugelektronik eine immer größere Rolle spielen, wenn man bedenkt, welch wichtige Rolle Sensoren bei der Senkung von Fahrzeugemissionen spielen", sagt Frank Massia, Director Marketing Aftermarket EMEA bei der Niterra EMEA GmbH.

Der Bereich NTK in TecDoc umfasst nun Lambdasonden, Saugrohr-/Ladedrucksensoren und Luftmassenmesser, Abgasrückführventile, Drehzahl-/ Positionssensoren sowie Abgastemperatursensoren. Die Produkte aus dem Bereich Zündung sind für die Kunden weiterhin unter der bestehenden Marke NGK in TecDoc sichtbar. Dazu gehören Zündkerzen, Glühkerzen, Zündspulen, Zündkabel und Zündstecker.

Um einen reibungslosen Übergang der NTK Produkte zu gewährleisten, wird die Markentrennung nicht abrupt vollzogen. Da viele Kunden eigene Katalogsysteme nutzen, die dem TecDoc-Update folgen, hat sich das Unternehmen entschlossen, für einen begrenzten Zeitraum die Produktinformationen von NTK Vehicle Electronics auch unter der Marke NGK zu veröffentlichen. Diese doppelte Darstellung wird Ende Juni 2023 eingestellt.

Während NGK weiterhin unter dem Markenschlüssel 0015 geführt wird, wird die Marke NTK unter dem Markenschlüssel 5414 zu finden sein. Niterra-Kunden werden hingewiesen, dass aufgrund dieser Firmenmarkentrennung in TecDoc sowohl die Marke NGK (0015) als auch die Marke NTK (5414) auch in den kundenspezifischen Katalogmanagementsystemen ausgewählt werden müssen, damit beide Marken NGK Ignition Parts und NTK Vehicle Electronics sichtbar sind. Darüber hinaus müssen TecAlliance-Kunden, die bisher nur Daten von NGK Ignition Parts für ihre E-Commerce-Portale gekauft haben, jetzt zusätzlich auch Daten für die Marke NTK Vehicle Electronics kaufen.