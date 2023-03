Coronabedingt verspätete sich der Spatenstich für das neue Ausbildungszentrum der WIFI Steiermark in Graz. Das sogenannte "Center of Excellence", am WIFI-Gelände in Graz sei das größte Bildungsinvestitionsprojekt der Wirtschaftskammer (WK) Steiermark, hieß es im Rahmen einer Pressevorstellung.



"Mit dem Center of Excellence wollen wir unseren Unternehmern und ihren Mitarbeitern die bestmögliche Qualifizierung bieten, entsprechend den Anforderungen der Digitalisierung", erklärte Josef Herk, WK-Präsident der Steiermark. Der Neubau im Bereich Bergmanngasse/Hochsteingasse soll das mittlerweile in die Jahre gekommene WIFI-Werkstättengebäude ablösen. Es soll damit auf über 11.000 Quadratmetern ein Zentrum für Ausbildungen im Technologiebereich – unter anderem Mobilitätstechnik (Pkw, Lkw, Zweirad) inklusive alternativen Antriebstechnologien, Werkstofftechnik, Elektrotechnik und Automatisierungstechnik sowie Energietechnik - geschaffen werden.



"Excellence ist der neue Durchschnitt in Ausbildung und Qualifizierung", so Herk. Karl-Heinz Dernoscheg, Direktor der WKO Steiermark, hoffte, dass man damit das Bildungsinteresse steigern könne. Für den Wirtschaftsstandort Steiermark sei der Neubau ein Meilenstein, betonte Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). "Vom Center of Excellence wird die gesamte steirische Wirtschaft profitieren, welche dringend Fachkräfte benötigt", so Eibinger-Miedl. Gleichzeitig sah sie darin eine Bekräftigung der Position der Steiermark als Innovations- und Forschungsland Nummer eins.